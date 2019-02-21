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تكنولوجيا جديدة في لوحة القيادة تتيح تجاوز «كل إشارات المرور» بدون مخالفات

تكنولوجيا جديدة في لوحة القيادة تتيح تجاوز «كل إشارات المرور» بدون مخالفات
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تواصل – وكالات:

أدخلت إحدى شركات صناعة السيارات نظامًا جديدًا على لوحة القيادة، تتيح للسائق أن يعبر كل إشارات المرور من دون توقف، وضمن السرعة القانونية ومن دون مخالفة، وفق ما ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، الخميس.

ويساعد النظام الجديد على تقليص وقت القيادة داخل المدن وحيث توجد إشارات مرور، من خلال مساعدة السائق على السير بالسيارة عندما تكون إشارات المرور خضراء.

أما شركة صناعة السيارات التي أدخلت هذا النظام التكنولوجي المتطور والفريد من نوعه فهي شركة أودي الألمانية.

ويعمل نظام المرور الجديد في أودي، الذي أطلق عليه اسم “مستشار سرعة الإشارة الخضراء”، على حساب السرعة المناسبة للسيارة لعبور الإشارات الخضراء من دون توقف.

ويحدد النظام التكنولوجي، من خلال موقع السيارة وتسلسل إشارات المرور القريبة، السرعة الدقيقة اللازمة للمرور عندما تكون أو تصبح الإشارة خضراء، وبالتالي فإن التزام السائق بالسرعة التي يحددها النظام تتيح له المرور عبرها دون توقف، وقبل أن تتحول إلى حمراء أو برتقالية.

ويحسب النظام السرعة المطلوبة معتمدًا أيضًا على السرعة القصوى المحددة على الطرقات وفترات تحول الإشارات مع حساب المسافة بين السيارة والإشارة.

وكانت أودي أطلقت في العام 2016 نظاماً مماثلاً يقدم للسائقين عدًّا تنازليًّا لموعد تحول الإشارة إلى اللون الأخضر.

وتأمل الشركة المطورة أن يساعد النظام التكنولوجي الجديد على تقليل الضغط والإجهاد عند السائقين وجعل قيادة السيارة ممتعة أكثر.

وبحسب الأنباء، فقد سمح بتطبيق النظام في عدد من مدن الولايات المتحدة، مثل نيويورك ولوس أنجلوس ولاس فيغاس وواشنطن، لكن لم يعرف ما إذا كانت دول أخرى ستسمح به ولا متى.

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