موقف إنساني رائع.. طبيبة تتبرع بكليتها لشقيقتها بالرياض

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في موقف إنساني رائع، تبرعت الدكتورة منى الغروي بإحدى كليتيها إلى شقيقتها “تغريد”، وذلك بعد أن عانت من الفشل الكلوي، لأكثر من 3 أعوام وأجريت العملية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت بالنجاح لتنهي معها معاناة أختها مع الغسيل.

وأوضح المواطن حسن الغروي وفقاً لـ”الوطن” أن ابنته ظلت تتردد على مستشفى الدرب والرياض لأكثر من 3 أعوام.

وأضاف الغروي أن ابنته منى خريجة كلية الطب من جامعة جازان، والتي تعمل في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض رأت معاناة شقيقتها مع الغسيل، وقررت التبرع لها بكليتها، وأصرت على هذا الأمر، وقامت بعمل التحاليل الطبية، وتبيّن تطابقها مع شقيقتها، وتم التنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتمت زراعة الكلية بنجاح لشقيقتها.