الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سرق 7 شقق وأجبر 4 نساء على «فاحشة الزنا» بجدة.. تنفيذ حكم الله في الجاني

سرق 7 شقق وأجبر 4 نساء على «فاحشة الزنا» بجدة.. تنفيذ حكم الله في الجاني

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

تعديلات جديدة تخص إجازات الموظفين.. تعرّف عليها

تعديلات جديدة تخص إجازات الموظفين.. تعرّف عليها

«الشورى» يطالب «العمل» بدراسة استثناء الجهات الخيرية من الرسوم

«الشورى» يطالب «العمل» بدراسة استثناء الجهات الخيرية من الرسوم

تعرف على أخطر 4 أطعمة ترفع نسبة الكولسترول الضار

تعرف على أخطر 4 أطعمة ترفع نسبة الكولسترول الضار
0

تواصل – وكالات:

مراقبة نسبة الكولسترول الضار والجيد في الدم من الأمور الحيوية عند رصد ارتفاعه، لأن تراكم النوعية الضارة داخل الشرايين يؤدي إلى انسدادها وحدوث جلطات.

وبشكل عام كلما كان النظام الغذائي غير صحي زادت التهابات الجسم، وزاد الخطر على القلب. لتتفادى ارتفاع الكولسترول بشكل كبير ابتعد عن الأطعمة الغنية به، وأهمها:

* الطعام المقلي في زيت عالي الحرارة يزيد التهابات الجسم، ويحتوي على دهون متحولة نتيجة الحرارة المرتفعة؛ تتسبب في تراكم الكولسترول والدهون على جدران الشرايين.

* اللحوم المصنّعة غنية بالدهون والكولسترول الضار، وخاصة اللحوم الحمراء كاللانشون والسجق والسلامي والبرغر.

* مشروبات الصودا عامل من عوامل ارتفاع الكولسترول بالدم، وبشكل عام كل الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر تتسبب في زيادة الدهون الثلاثية والكولسترول الضار بالجسم.

* الخبز والأرز الأبيض لا يحتويان على ألياف، والتي تقوم بإخراج الكولسترول من الأمعاء قبل وصوله إلى الدم. تناول الخبز الأسمر والأرز البني والخضراوات والبقوليات مع اللحوم والمنتجات الحيوانية التي تحتوي على كولسترول.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«دجاج ولا لحم».. ما هو الأفضل لصحتك؟

«دجاج ولا لحم».. ما هو الأفضل لصحتك؟

احرص على تناول العدس لكن لا تُفرط فيه.. تعرف على فوائده وأضراره

احرص على تناول العدس لكن لا تُفرط فيه.. تعرف على فوائده وأضراره

تحذير.. تناول مشروبات الصودا بعد التمارين يضر بالكلى

تحذير.. تناول مشروبات الصودا بعد التمارين يضر بالكلى

أطعمة غنية بـ«الكولسترول الجيد».. تعرف عليها

أطعمة غنية بـ«الكولسترول الجيد».. تعرف عليها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>