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البحرين.. القبض على «مسافر ترانزيت» خدَّر مسافرين بهدف سرقتهم

البحرين.. القبض على «مسافر ترانزيت» خدَّر مسافرين بهدف سرقتهم
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تواصل – وكالات:

تمكنت شرطة مطار البحرين الدولي من القبض على مشتبه به آسيوي قام بتخدير عدد من المسافرين بصالة الترانزيت، بهدف سرقة أموالهم.

وذكر مدير الشرطة بالمطار أنه تمت ملاحظة عدد من المسافرين في حالة غير طبيعية، وبعد التحري تبين أن أحد الأشخاص “مسافر ترانزيت” قدم لهم مشروبات ساخنة، بهدف تخديرهم وسرقتهم لاحقاً، منوها إلى أنه تم تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه.

وأضاف أنه تم ضبط وتحريز المواد المنومة التي كانت بحوزة المقبوض عليه، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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