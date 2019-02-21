الطيران المدني: وضع ضوابط لمراقبة أسعار تذاكر الطيران الداخلي قبل تحريرها

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل حالياً على وضع ضوابط لمراقبة أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وذلك قبل تحرير أسعار التذاكر خلال العام الحالي.

وأضافت الهيئة أنه ستكون هناك مراجعة للأسعار آلياً ومراقبتها من قبل الهيئة، ووضع ضوابط تلتزم بها شركات النقل الجوي، وذلك لتجنب الارتفاع المبالغ فيه بالأسعار وحماية السوق من التلاعب.

يذكر أن المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الخريف قد أعلن في يناير 2018، أن أسعار تذاكر الطيران الداخلي سيتم تحريرها بشكل تدريجي حتى يتم تحريرها بشكل كامل في عام 2019.