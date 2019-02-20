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خبير عقاري يوضح 3 نقاط أساسية لشراء العقار في الوقت الحالي

خبير عقاري يوضح 3 نقاط أساسية لشراء العقار في الوقت الحالي
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تواصل-متابعات:

طالب كاتب صحفي كل من يود تقديم النصيحة لعموم الناس حول مدى ملائمة الوقت لشراء العقار أن يلتزم ب 3 نقاط أساسية لتقديم نصيحة شراء العقار في الوقت الحالي من عدمه وهي:
1- توفر التمويل المناسب للأشخاص راغبي شراء العقار
2- مدى توفر العقار المناسب لهم ولإمكانياتهم
3- ظروف الأشخاص الخاصة راغبي شراء العقار عمرهم وعمره الوظيفي وقدراتهم المالية.

وقال الكاتب خالد شاكر المبيض في مقاله المنشور (بصحيفة مال) إن البعض يخطئ في توحيد النصيحة لعموم الناس حول مدى ملائمة الوقت لشراء العقار فهو ليس توصية يمكن أن تكون عامه للجميع بسبب أوضاع معينة أو معطيات اقتصادية ففي كل وقت مهما اختلفت الظروف والأوضاع توصيات متفاوتة فلكل شخص أو كيان ظروفه الخاصة التي يجب تفهمها لتقديم التوصية فبعضهم ظروفه تحتم عليه المبادرة بالشراء وبعضهم تحتم عليه استجارة لفترة من الزمن والبعض الآخر ظروفه عصية على شراء العقار .

وأضاف أن هناك أيضاً عوامل أخرى تحدد الوقت المناسب لشراء العقار من استجارة تختلف باختلاف الغرض من ذلك العقار فقرار شراء المسكن الخاص يختلف عن قرار الشراء بغرض الاستثمار أياً كان هدفه فشراء المنزل الخاص للسكن لا تنطبق عليه توصيات من يرغب في الاستثمار فاتجاه المؤشر السعري لأسعار العقارات لن يكون ضرورياً فالغرض منه محدود بالسكن فهو مسكن العائل و ضمان مأواهم من أعباء إيجاره ولن يتأثر بارتفاع أو انخفاض في المستقبل ,أما قرار الاستثمار فهو يخضع لمعايير أخرى تتوجب دراسات الجدوى منه وقراءة مستقبل السوق واتجاهه السعري لأن الهدف هو العائد الاستثماري الجيد من ذلك القرار والربح لا الخسارة , وبالتالي حتماً ستختلف التوصيات بين الغرضين.

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