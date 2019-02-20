أمانة الطائف: ندرس الملاحظات على تحويل مواقف جامع ومقابر العباس إلى مدفوعة الأجر

تواصل – الطائف

أعلن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، عن إخضاع الملاحظات الناتجة عن تحويل المواقف المُحيطة بجامع ومقابر العباس إلى الدراسة؛ للحيلولة دون الإضرار بالمصلين.

وأوضح “آل هميل” في تصريحات صحفية، أن ذلك الأمر قيد البحث والدراسة؛ حتى لا يتضرر المُصلون ومشيعو الجنائز، مضيفاً أنه سيتم منح وقت كافٍ لما قبل الأذان وبعد الانتهاء من الصلوات؛ حتى لا يحتسب عليهم رسوم.

ولفت إلى أن مرتادي المنطقة المركزية لا يجدون مواقف لمركباتهم؛ بسبب وقوف سيارات تخص العمالة بمحلات السوق لفترات طويلة، متوقعاً أن تتحسن الحركة الاقتصادية في المنطقة بعد تطبيق مشروع المواقف مدفوعة الأجر.