النفط يعاود الصعود.. والأسعار تتجه إلى 73 دولارًا

تواصل- وكالات:

على خلفية التزام أوبك بخفض الإنتاج والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، ارتفع النفط مجددًا، أمس، متقربًا من أعلى سعر سجله العام الحالي هو 67 دولارًا لبرميل برنت.

وقال بنك بي إن بي الفرنسي: إن الأسعار مرشحة للارتفاع إلى 73 دولارًا للبرميل في المتوسط خلال الربع الثالث، مشيرا إلى أهمية الدور السعودي في عودة التوازن إلى السوق من خلال الخفض المتواصل في الإنتاج إلى مستوى 9.8 مليون برميل في مارس المقبل.

وأشار التقرير إلى استمرار المخاطر المهددة لاستقرار السوق وفي صدارتها إفراط الولايات المتحدة في الإنتاج من النفط الصخري والمخاوف من تراجع النمو العالمي.

وكانت أسعار النفط تراجعت إلى مادون الخمسين دولارًا في ديسمبر الماضي، فيما تواصل واشنطن رفع إنتاجها إلى مستويات قياسية قاربت 12 مليون برميل يوميا.