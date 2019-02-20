«الأرصاد» تنبّه: ضباب وتدني في الرؤية على الشمالية والجوف

تواصل – الرياض:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة في منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وذكرت “الأرصاد” أن منطقة الحدود الشمالية تشهد تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة عرعر وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة الجوف بأنها تشهد أيضا تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

وتشمل الحالة سكاكا والقريات والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.