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وظائف إدارية شاغرة بهيئة السوق المالية

وظائف إدارية شاغرة بهيئة السوق المالية
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تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة السوق المالية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن توفر وظيفة شاغرة للرجال والنساء لذوي الخبرة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الإدارية والمالية، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي التزام مؤسسات السوق)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– أخصائي التزام مؤسسات السوق.

الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية (مالية، محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد أو ما يعادلها).
3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
4- خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس بحد أدنى أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال إدارة المخاطر، إدارة الأصول، الالتزام، المراجعة أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من تاريخ 2019/02/20م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

يذكر أن التقديم على الوظائف يتطلب إنشاء حساب بموقع “لينكد إن” لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظائف المتاحة.

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