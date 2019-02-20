«واتساب» قد يسمح لآخرين بقراءة رسائلك.. 4 نصائح لحماية الخصوصية

تواصل – وكالات:

حذرت تقارير تقنية من خطورة من التحديث الجديد لتطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب”، في السماح للآخرين من قراءة الرسائل الخاصة بالمستخدم وتهديد الخصوصية.

وقال تقرير لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية إنه رغم مزاعم التشفير، إلا أن التحديث الجديد لـ”واتسآب” يسمح للآخرين بقراءة الرسائل الخاصة بأي مستخدم.

وأوضحت الصحيفة أن أحدث ميزات “واتسآب” يمكن أن يضعف أمنها، خصوصاً وأنها تمحي خاصية “التشفير” التي يتابهى بها التطبيق طوال السنوات الماضية.

ويعتمد “واتسآب” خاصية تشفير “من النهاية إلى النهاية”، والتي لا تسمح بأي طرف ثالث بالإطلاع على الرسائل المبعوثة بين طرفين، ولا يتم تخزينها أو إرسالها إلى أي من خوادم الشركة.

لكن “الإندبندنت” أشارت إلى أن الميزة الجديدة، التي يتمتع بها “واتسآب” في آخر تحديثات، والتي تتعلق بإمكانية تخزين الرسائل في نسخة احتياطية مقدمة من شركة “جوجل” الأميركية يمكنها أن تكسر هذا التشفير، خصوصاً وأنه يتم تخزين المحادثات والدردشات على خوادم خارج “واتسآب”، ألا وهي خوادم “جوجل”.

وأعلن “واتسآب”، في وقت سابق، أن جميع النسخ الاحتياطية المقدمة من “جوجل” ستكون مجانية، ما يجعل رسائل المستخدمين الخاصة ليست آمنة بصورة كاملة، ويمكن لطرف ثالث أن يطلع على تلك الرسائل وجميع الصور ومقاطع الفيديو ونصوص الرسائل.

وتحذر “واتسآب” جميع المستخدمين، عند تخزينهم “نسخ احتياطية” من رسائلهم بأن تلك النسخ ليست محمية بصورة كاملة.

ويمكن حل تلك المشكلة، في حالة رغبتك في الحفاظ على خصوصيتك على “واتسآب”، اتباع الخطوات الآتية:

– ادخل إلى خيار إدارة التطبيقات عبر “جوجل درايف”.

– سيظهر لك قائمة التطبيقات المختلفة، التي يخزن “جوجل درايف” منها نسخا احتياطية، ومنها “واتسآب”.

– اضغط على خيار “واتسآب” ثم احذفه.

– وانتقل إلى تطبيق “واتسآب”، واذهب إلى الإعدادات، وألغ أي احتمالية لتسجيل نسخ احتياطية مستقبلا على “جوجل درايف”.