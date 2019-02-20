الطائف.. ضبط مركبة تنقل مواد غذائية مجهولة المصدر (صور)

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية العطيف الفرعية، مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر، في مركبة غير مخصصة لنقل المواد الغذائية، وتم التحفظ عليها، وذلك بالتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمركز.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، في بيان لها، إنه تم التأكد من الحمولة غير النظامية للمركبة، وتم التحفظ على كل المواد المجهولة المصدر؛ إثر اتضاح عدم وجود بيانات تشير إلى مصدرها وتاريخ الإنتاج والانتهاء، بالإضافة إلى نقلها بشكل غير صحي وغير صحيح، ما عرضها للتلف الجزئي، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة من قبل الإمانة.

يأتي ذلك فيما نفَّذت الفرق الرقابية بالفرع حملة رقابية على محلات بيع المواد الغذائية، ضمن برنامج “غذاؤكم أمانة”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من جودة المعروضات، والتزام أصحاب المحلات والعاملين بالاشتراطات الصحية المطلوبة لسلامة الأغذية من الملوثات.