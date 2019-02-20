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ولي العهد يأمر بإطلاق سراح 850 سجيناً هندياً في المملكة

ولي العهد يأمر بإطلاق سراح 850 سجيناً هندياً في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمر بالإفراج عن 850 سجيناً هندياً، وزيادة الحصة المخصصة للحجاج الهنود.

وأوضح متحدث الخارجية الهندية، ريفيش كومار، أن ولي العهد أعلن موافقته على زيادة عدد الحجاج من الهند إلى 200 ألف حاج سنوياً، مضيفاً أن ولي العهد أمر كذلك بالإفراج عن 850 سجيناً هندياً من سجون المملكة.

يُذكر أن عدد مواطني الهند المسجونين في المملكة، بلغ عددهم 2224 سجيناً في قضايا مختلفة؛ وذلك وفقاً لآخر إحصائية نشرتها الهند في فبراير الجاري.

فيما كان عدد الحجاج الهنود قبل الزيادة التي أمر بها ولي العهد يبلغ 175 ألف حاج.

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