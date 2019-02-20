خبراء السيارات يحذرون.. عادات خاطئة تحول زيت المحرك إلى «طين»

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء السيارات من بعض العادات الخاطئة أثناء القيادة، والتي تؤدي إلى إحداث أضرار جسيمة بسياراتهم دون أن يدروا.

من هذه العادات الخاطئة ترك المحرك في وضع التشغيل فترات طويلة في اليوم بدون تحريك السيارة، حيث إن تكرار هذا الأمر يحول زيت المحرك إلى طين!

وهذا بالفعل ما يحدث عند مداومة ترك السيارة في وضع التشغيل لفترات طويلة يومياً بدون حركة يحوِّل الزيت إلى مادة أشبه بالطين، وتؤدي هذه المشكلة إلى كثير من الأعطال للمحرك، وتكلف كثيراً من الأموال عند إصلاح هذه المشكلة.

وتحدث هذه المشكلة بسبب اعتقاد كثير من السائقين أنه ما دامت السيارة لا تتحرك وعداد الكيلومترات لا يعمل، فإنها لا تستهلك زيتاً.

وكالمعتاد يقوم السائق بتغيير زيت المحرك عند قطع مسافة 5000 كم، وهو المسافة المعتادة لتغيير زيت المحرك العادي، وهو لا يدري أن زيت المحرك يتم استهلاكه حتى وإن كانت السيارة متوقفة مادامت في وضع التشغيل.

ذلك يحدث لأن بعض المحركات وبسبب الحرارة يتم تأكسد زيت محركها؛ مما يجعل المواد المضافة إليه التي ترفع من قدرته تتبخر، الأمر الذي يؤدي في غالبية الأحيان إلى تكوين ما يُسمى بالـ sludge في أجزاء المحرك الداخلية.

هنا يتحول الزيت إلى حالة طينية أشبه بالشحم، كما أن هذه الحالة المذكورة يمكن أن تصبح سيئة جداً عندما يجف الزيت ويصبح لزجاً طينياً، ويصبح الزيت في حالة تجمد في المحرك وهو ما يُعرف بـ “كوليسترول المحرك”؛ ولكي تتخلص من هذه المشكلة قد تضطر إلى فك المحرك ليقوم الميكانيكي بتنظيفه.

ولتجنب تحول الزيت إلى حالة طينية، قم بتغيير الزيت تبعاً لجدول الصيانة المطلوب، مع الوضع في الاعتبار عدد الساعات التي يتم بها إيقاف السيارة في وضع التشغيل في الشهر.