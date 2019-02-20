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حقيقة مقطع احتفال أطباء ينبع بإجراء «عملية بواسير»

حقيقة مقطع احتفال أطباء ينبع بإجراء «عملية بواسير»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتفال أطباء ينبع وهم بإجراء العملية رقم 1000 للبواسير.

وأكد المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة حاتم سمان عبر حسابه في “تويتر” أنه تم تركيب ودبلجة هذا المقطع من قبل شخص مجهول، موضحاً أن مقطع الفيديو ليس له علاقة إطلاقاً بمستشفيات محافظة ينبع، مطالباً في الوقت نفسه بعدم تصديق مثل هذه الشائعات المزيفة.

وشددت الشؤون الصحية بالمدينة، أنه ليس صحيحاً إطلاقاً ما أُشيع في هذا الشأن، ونوهت لأهمية الحرص على استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وتجنب الشائعات مجهولة المصدر.

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