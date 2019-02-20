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وزارة العمل تكشف عن شروط عقود العمالة المنزلية

وزارة العمل تكشف عن شروط عقود العمالة المنزلية
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تواصل – الرياض:

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، شروط عقد عمل العمالة المنزلية، مؤكدةً أنه يجب أن يتوافر منه ثلاث نسخ.

وقالت الوزارة: “تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بـ “عقد مكتوب”، ويعتمد النص العربي للعقد الذي يحرر وترجمته إن وجدت”.

وأكدت الوزارة أنه يجب أن يكون العقد من ثلاث نسخٍ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة بشأن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، معلنةً عن بدء استقدامها على أن تصل أول دفعة قبل شهر رمضان المقبل، فيما فاتورة الاستقدام لم تحدد حتى الآن.

ورجحت المصادر، أن تكون كلفة الاستقدام بين 7.5 ألف – 8 آلاف ريال، لافتةً إلى أن أقصى مدة لوصول العمالة المنزلية بعد انتهاء جميع الإجراءات النظامية لن يتجاوز 60 يوماً، وأن غالبية إجراءات معاملات الاستقدام ستتم في السفارة الإثيوبية في الرياض.

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