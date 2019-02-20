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الغرامة والتشهير بمواطنَيْن لتورطهما بالغش في تعبئة الدقيق المدعوم

الغرامة والتشهير بمواطنَيْن لتورطهما بالغش في تعبئة الدقيق المدعوم
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار، مواطناً يملك مؤسسة تجارية، وشريكه ووكيل أعماله، اللذين يعملان في نشاط تخزين وتعبئة الدقيق بمدينة الدمام؛ بالغرامة والتشهير؛ وذلك لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري إثر قيامهما بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم في عبوات مخالفة للاشتراطات الصحية، واستخدام علامات تجارية مسجلة.

ونشرت الوزارة حكماً قضائيّاً صادراً من المحكمة الجزائية بالدمام، تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش والخداع، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفيْن.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف الفِرق الرقابية بالوزارة على مستودع تابع للمؤسسة بمدينة الدمام أثناء جولاتها التفتيشية الاعتيادية.

وبتفتيش المستودع تم ضبط 68 كيس طحين معبأة من إنتاج المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، تمت إعادة تعبئتها في عبوات مخالفة للاشتراطات الصحية، ثم تغليفها باسم المؤسسة؛ وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة، وإتلاف المضبوطات، وإحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية في حق المخالفين.

من جهتها، أكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي الأنظمة، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليها من غش وخداع وضرر للمستهلك.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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