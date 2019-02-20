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وزير العمل: مجموعة مبادرات جديدة لتطوير «القطاع غير الربحي»

وزير العمل: مجموعة مبادرات جديدة لتطوير «القطاع غير الربحي»
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تواصل – واس:

أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن الوزارة تعمل على مجموعة من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير القطاع غير الربحي، ورفع مستوى إسهام القطاع في التنمية الوطنية.

وأفاد المهندس الراجحي خلال لقائه قيادات القطاع غير الربحية في مقر مركز التنمية الاجتماعية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم اليوم، أن لدى الوزارة أكثر من 950 جمعية مرخصة، وتستهدف خلال هذا العام والعام المقبل إلى مضاعفة أعداد الجمعيات في مختلف المناطق، وتقديم الممكنات والتسهيلات لتأسيس الجمعيات، والتركيز على التخصصية منها.

وأبان أن الوزارة دخلت في اتفاقيات مع عددٍ من الجهات الحكومية بهدف تسهيل منح الترخيص للجمعيات بما لا يتجاوز 60 يوماً، بالإضافة إلى تأسيس صندوق، يهدف إلى تحقيق استدامة مالية للجمعيات.

من جهته، قدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، عرضاً موسعاً عن واقع منظمات القطاع غير الربحي في المملكة، والأدوار التي تؤديها، ونسبة التنوع في الجمعيات الأهلية، والتركيز على الجمعيات التخصصية سعياً إلى رفع المستوى والأثر، كما تطرق للجمعيات في منطقة القصيم.

واستعرض الزبن التحديات التي يواجهها القطاع غير الربحي، والعمل على إيجاد محفزات للقطاع، والممكنات الرئيسيّة للقطاع غير الربحي، ومبادرات القطاع غير الربحي ضمن برنامج التحول الوطني عبر تشجيع العمل التطوعي، وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، ودعم نمو القطاع، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، والبوابة الوطنية للتطوع والمؤشرات التي تحققها.

عقب ذلك، دشن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مسابقة البيت الإيجابي التي تشرف عليها مبادرة إيجابيون بالمنطقة.

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