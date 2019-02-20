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«تعليم صبيا» تحقق في «مقطع ضرب» أحد الطلاب

«تعليم صبيا» تحقق في «مقطع ضرب» أحد الطلاب
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تواصل – فريق التحرير:

تابعت إدارة تعليم صبيا ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع صوتي لأحد الطلاب يناشد فيه أحد منسوبي الإدارة للتدخل تجاه ما تعرض له من ضرب من أحد المعلمين على حد وصفه.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، بأن سعادة مدير التعليم، ضيف الله بن علي الحازمي قد ​وجه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف غداً على جميع التفاصيل التي وردت في المقطع، والتأكد من جميع الملابسات الخاصة به، بما يضمن حفظ حقوق جميع منسوبي المدرسة معلمين أو طلاب.

وأكد الحازمي أن إدارة تعليم صبيا تؤكد على التعامل التربوي بين جميع منسوبيها كما عودونا على ذلك دائماً، في الوقت الذي سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنظامية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن، مشدداً على الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التعليم التي تقضي بمنع ضرب الطلاب نهائياً.

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