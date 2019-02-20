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عسير.. تسليم مستفيدي «الإسكان التنموي» وحداتهم السكنية (صور)

عسير.. تسليم مستفيدي «الإسكان التنموي» وحداتهم السكنية (صور)
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تواصل – عسير:

سلم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في الديوان العام بالإمارة، اليوم الأربعاء، عدداً من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان مفاتيح وحداتهم السكنية الجديدة بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل.

وأكد أمير عسير، خلال لقائه بالمواطنين، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توفير أفضل الخدمات والمنتجات السكنية للمحتاجين من المواطنين، مشيداً بالجهود المبذولة في المحافظة على الأمن والاستقرار.

بدوره، ثمن ماجد الحقيل رعاية أمير منطقة عسير واهتمامه بمشاريع الإسكان في المنطقة، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون والتنسيق الدائم مع الجمعيات الخيرية للوصول إلى المستفيدين.

إضافةً إلى دعم مشروعات الإسكان الخيري عبر برنامجها “الإسكان التنموي” الذي يعتبر إحدى مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030.

وعبر المستفيدون من البرنامج عن شكرهم وتقديرهم للقيادة التي جعلت رفاهية المواطن وتوفير الحياة الكريمة له جُل اهتمامها.

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