توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة العدل على ضرورة وضع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي؛ للتدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته، في إطار بيئة العمل في كل منها.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخطوات التي يجب اتباعها، وتمثلت في: «آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها».

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، مساءلة أي من منسوبيها تأديبياً، في حال مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام؛ وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.

وأكدت أنه لا تُخلّ المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه، في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.