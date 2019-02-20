توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الشورى» يطالب «العمل» بدراسة استثناء الجهات الخيرية من الرسوم

«الشورى» يطالب «العمل» بدراسة استثناء الجهات الخيرية من الرسوم

وزير الخدمة المدنية: لا موظفين على نظام «البنود»

وزير الخدمة المدنية: لا موظفين على نظام «البنود»

مصادر: وصول أول دفعة من العمالة الإثيوبية قبل رمضان.. وهذه تكاليف الاستقدام

مصادر: وصول أول دفعة من العمالة الإثيوبية قبل رمضان.. وهذه تكاليف الاستقدام

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل
0

تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة العدل على ضرورة وضع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي؛ للتدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته، في إطار بيئة العمل في كل منها.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخطوات التي يجب اتباعها، وتمثلت في: «آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها».

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، مساءلة أي من منسوبيها تأديبياً، في حال مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام؛ وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.

وأكدت أنه لا تُخلّ المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه، في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

8 خطوات قفزت بترتيب المملكة في مؤشر «إنفاذ العقود»

8 خطوات قفزت بترتيب المملكة في مؤشر «إنفاذ العقود»

سداد تضع 5 شروط لصرف المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص

سداد تضع 5 شروط لصرف المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص

كاتب: يجب التكامل بين القطاع الحكومي والخاص ببرنامج الإسكان التنموي

كاتب: يجب التكامل بين القطاع الحكومي والخاص ببرنامج الإسكان التنموي

مواطنة تتهم موظفاً هندياً بالتحرش بها أثناء العمل

مواطنة تتهم موظفاً هندياً بالتحرش بها أثناء العمل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>