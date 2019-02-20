توقعات طقس الخميس.. عوالق ترابية تعيق الرؤية على 4 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غدٍ الخميس، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق: «عسير، الباحة، مكة المكرمة».

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه غير مستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وتُسجل كل من: «مكة المكرمة، القنفذة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 30 درجة، فيما تُسجل كل من: «تبوك، طريف» أدنى درجة حرارة تصل إلى 4 درجات.