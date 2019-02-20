«الأرصاد» تحذر أهالي نجران من التقلبات الجوية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الشورى» يطالب «العمل» بدراسة استثناء الجهات الخيرية من الرسوم

«الشورى» يطالب «العمل» بدراسة استثناء الجهات الخيرية من الرسوم

وزير الخدمة المدنية: لا موظفين على نظام «البنود»

وزير الخدمة المدنية: لا موظفين على نظام «البنود»

مصادر: وصول أول دفعة من العمالة الإثيوبية قبل رمضان.. وهذه تكاليف الاستقدام

مصادر: وصول أول دفعة من العمالة الإثيوبية قبل رمضان.. وهذه تكاليف الاستقدام

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

«الأرصاد» تحذر أهالي نجران من التقلبات الجوية

«الأرصاد» تحذر أهالي نجران من التقلبات الجوية
0

تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار انخفاض مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة الجوية تشمل الحالة الجوية، مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وحبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تُصدر تنبيهاً مهماً لأهالي جدة

«الأرصاد» تُصدر تنبيهاً مهماً لأهالي جدة

العمل وغرفة نجران يتعاونان لتوطين الوظائف في منافذ بيع قطع غيار السيارات

العمل وغرفة نجران يتعاونان لتوطين الوظائف في منافذ بيع قطع غيار السيارات

«الأرصاد» تنبه من رياح مثيرة للأتربة على «الشرقية»

«الأرصاد» تنبه من رياح مثيرة للأتربة على «الشرقية»

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>