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«شركة أبحاث»: بيع 370 مليون هاتف ذكي خلال 2021

«شركة أبحاث»: بيع 370 مليون هاتف ذكي خلال 2021
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة الأبحاث السوقية Counterpoint Research، أنه على مدى السنوات الثلاث القادمة، من المتوقع بيع ما يقرب من 370 مليون هاتف ذكي في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لما نشره موقع fonearena الهندي، فلن يؤدي ذلك فقط إلى تعريف المستخدمين بقاعدة العملاء على الإنترنت والتطبيقات والخدمات عالية السرعة.

بل سيفتح أيضاً مجموعة جديدة من فرص الأعمال والأرباح؛ مما يخلق فرصة لزيادة مبيعات الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن يوفر إيرادات تبلغ قيمتها نحو 28 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الباحثون، في حين أن الاتجاه نحو الانتقال إلى الهواتف الذكية قوي، إلا أن المستخدمين الأقل معرفة بالناحية التقنية والمستخدمين الجدد، يستمرون في تفضيل شكل الهاتف المميز وواجهة المستخدم.

ولعل أكبر المستفيدين من النمو في الهواتف الذكية سيكون مشغلي الشبكات؛ إذ يمكن نقل عملاء 2G الحاليين إلى شبكة 4G أكثر كفاءة، ويمكن لمشغلي الشبكات تحسين نمو الجيل الرابع من خلال استخدام موارد الجيل الثاني.

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