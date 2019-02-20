تواصل – وكالات:

تكثر الأمراض في فصل الشتاء، يعتقد الكثيرون أن أسباب الأمراض المنتشرة بسبب البرودة، ولكن الأسباب الحقيقية هي انخفاض السائل المخاطي وجفافه، والجلوس في المنزل لفترات كبيرة مما يسهل الإصابة، وقصر النهار واختفاء أشعة الشمس ويقوم البعض بتصرفات غير الصحيحة؛ بناءً على معتقداتهم الخاطئة عن نزلات البرد.

إليك 10 معتقدات خاطئة عن الإصابة بالبرد، وهي:

1 – تجنب تناول البيض واللبن والسمك

على عكس ما هو شائع؛ فإن البيض واللبن والسمك، من الأطعمة التي تساعد على علاج البرد؛ وذلك لاحتوائهم على البروتينات اللازمة لتقوية المناعة والتخلص من الفيروس المسبب للبرد.

2 – المشروبات الساخنة تهدئ البرد

بخلاف ما هو مُعتقد؛ فإن تناول المشروبات عامةً، والساخنة خاصةً، تزيد من نزلات البرد والسعال وإفرازات الأنف.

3 – المضاد الحيوي يعالج نزلات البرد

المضاد الحيوي يعالج البكتيريا فقط، والفيروسات هي السبب الرئيسي للإصابة بنزلات البرد

4 – شوربة الدجاج تعالج نزلات البرد

تشير بعض البحوث إلى أن تناول حساء الدجاج قد يساعد على تخفيف التهاب الحلق، لكنه لا يعالج نزلات البرد كما هو شائع.

5 – الخروج بالشعر مبلل

يعتقد الكثيرون أن الجو البارد هو سبب الإصابة بنزلة البرد، ولكنك تشعر ببرودة قاسية تلفُّ جسمك حين تخرج في المنزل من دون تجفيف شعرك المبلل، ولكنك لن تشعر بأي شيء آخر عدا البرودة.

6 – نزلات البرد تستمر لأسابيع

تستمر نزلة البرد من 5 إلى 7 أيام فقط، وإذا استمرت لأسابيع فهذا قد يكون بسبب تكرار الإصابة بعدوى البرد.

7 – ارتداء المعطف يحمي من الإصابة بالبرد

تعد الفيروسات مسبباً رئيسياً لنزلات البرد والحمى، وعلى رغم أنها تكون أكثر انتشاراً خلال مواسم الطقس البارد، إلا أنك معرض للإصابة بها في حال جلوسك داخل المنزل أكثر منه في خارجه؛ لذلك فإن المعطف يجلب لك الدفء ولا يحميك من المرض.

8 – الاعتقاد أن نزلة البرد هي “الإنفلونزا”

تتشابه أعراض مرض “الإنفلونزا” ونزلة البرد، لكنهما مرضان مختلفان.

9 – نزلات البرد تأتي بسبب الجو البارد

يعتقد الكثيرون أن الجو البارد هو سبب الإصابة بنزلة البرد، ولكنك تشعر ببرودة قاسية تلفُّ جسمك حين تخرج في المنزل من دون تجفيف شعرك المبلل، ولكنك لن تشعر بأي شيء آخر عدا البرودة.

10 – تناول الثوم يمنع إصابتك بنزلات البرد:

قد تُبعد رائحة الثوم أصدقاءك وزملاءك عنك، ولكن ستدفعك فوائد الثوم الصحية إلى أكله. حيث إن الثوم غني بالمواد المضادة للأكسدة، التي تعزز مناعة الجسم ومكافحته للالتهابات.