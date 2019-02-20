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مكة.. جراحة معقدة تنقذ فتاة من ورم يزن 11 كجم في البطن

مكة.. جراحة معقدة تنقذ فتاة من ورم يزن 11 كجم في البطن
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تواصل – مكة المكرمة:

تمكن فريق طبي متخصِّص، بتوفيق من الله، من إنقاذ فتاة تبلغ ١٨ عاماً، كانت تعاني من ورم متضخم ملأ تجويف البطن بالكامل لفترة تجاوزت السنتين في عملية صُنِّفت بالخطيرة وبالغة التعقيد، بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

وقال استشاري جراحة الأورام الدكتور إيهاب الحسيني: إنه تَمَّ استقبال الحالة من مستشفى الملك فهد بالباحة، وتم على الفور القيام بالعديد من الفحوصات المعملية والأشعة المقطعية التي أكَّدت وجود ورم بتجويف البطن بالكامل مع تشعبه إلى الطحال والمعدة، وكذلك الكلية اليسرى والجزء الأيمن من البنكرياس.

وأشار الحسيني إلَى أن الورم تسبَّب في دفع الأمعاء والقولون إلى أسفل البطن وانسداد المعدة بالكامل؛ مِمَّا أدى إلى امتناع المريضة عن الأكل تماماً.

كما تسبَّب الورم بإزاحة معظم الأوردة والشرايين الرئيسية الموصلة إلى الأمعاء والكبد والنصف السفلي من الجسد؛ تسبَّب معها حدوث جلطات رئوية، موضحاً أنه تَمَّ أخذ عينات من الورم للتحليل النسيجي عدة مرات للتأكد، وتبيَّن من خلال النتائج أنه من الأورام النادرة التي تمتد إلى أعضاء مختلفة.

وأضاف الحسيني أنه تم الاجتماع مع ذوي المريضة والإيضاح بخطورة العملية الجراحية وبعد قبول ذويها الإجراءات الطبية تَمَّ إدخال الحالة للمدينة الطبية، لتحسين الحالة الصحية العامة، وتم عرضها على أطباء التخدير وكذلك قسم الأشعة التداخلية من قبل الدكتور المأمون جستنية.

وتم محاولة تخفيض حجم الورم عن طريق الحقن بالعلاج الكيميائي عن طريق القسطرة بالأشعة التداخلية، ونظراً لكبر حجم الورم لم يتأثر بهذا الإجراء مما استوجب إخضاع المريضة للعملية الجراحية لإنقاذها بعد تدهور حالتها بشكل كبير.

واجتمع الفريق الطبي المكوَّن من استشاري جراحة الأورام وجراحة كبد وبنكرياس واستشاري جراحة أوعية دموية لوضع خطة العلاج.

وتم تجهيز المريضة وإدخالها غرفة العمليات، حيث تم استئصال كامل الورم الذي شمل استئصال الطحال وجزء كبير من المعدة والكلية اليسرى وجزء من البنكرياس، حيث بلغ وزن الورم ١١ كجم واستغرقت العملية ٦ ساعات تكلّلت بالنجاح، ولله الحمد والمنة.

واختتم الحسيني بأنه تم إدخال المريضة العناية المركزة بعد العملية لمتابعة الحالة؛ ومن ثم تم نقلها إلى التنويم، حيث تماثلت للشفاء بتحسن كبير بالصحة العامة، واستطاعت الأكل والشرب وممارسة حياتها الطبيعية، وتم خروجها من المدينة وهي تتمتع بصحة وعافية.

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