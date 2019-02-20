ولي العهد يلتقي رؤساء ومديري كبرى الشركات الهندية

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في نيودلهي، اليوم الأربعاء، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك.

وأجرى خلال اللقاء، استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق رؤية سوفت بنك، والاستفادة منها في رؤية المملكة 2030 والتنويع الاقتصادي، وتشجيع ثقافة الابتكار في المملكة.

حضر اللقاء، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان.