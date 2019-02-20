توجيه عاجل من أمير عسير بشأن انقطاع الكهرباء في «بلقرن»

تواصل – عسير:

وجه صاحب السمو الملكي، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بمعالجة أسباب انقطاعات التيار الكهربائي الذي حدث خلال الأيام الماضية في عدد من المراكز والقرى التابعة لمحافظة بلقرن.

وجاء في البيان الصحفي الذي أصدرته إمارة منطقة عسير اليوم الأربعاء “أنه بناء على التنسيق مع إدارة القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء؛ وعلى إثر التقلبات الجوية والعواصف الشديدة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، الذي نتج عنها انقطاع الخدمة عن نحو 500 مشترك في عدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، فقد باشرت فرق الطوارئ والصيانة التابعة للشركة السعودية للكهرباء مواقع تلك الانقطاعات”.

وأضاف البيان: “تم إصلاح البعض منها رغم صعوبة الوصول إلى مواقع الأعطال بسبب سوء الأحوال الجوية، وسيتم استغلال هدوء الحالة الجوية في إصلاح واستبدال بعض التجهيزات والأدوات اللازمة في الشبكة الرئيسية؛ ما يستدعي فصلاً مبرمجاً للخط الرئيسي ليتمكن الفريق من معالجة الوضع الراهن”.