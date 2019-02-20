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«التجارة»: 25% مكافأة الإبلاغ عن «الغش التجاري»

«التجارة»: 25% مكافأة الإبلاغ عن «الغش التجاري»
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تواصل – عسير:

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن تفاصيل مكافأة الإبلاغ عن جريمتي الغش التجاري والتستر، وذلك عبر ردود من خلال حسابها في “تويتر”، قائلةً: “إبلاغك عن حالات التستر التجاري يمنحك مكافأة لا تزيد على ٣٠٪ من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي”.

وأضافت: “إبلاغك عن حالات الغش التجاري يمنحك مكافأة قدرها ٢٥٪ من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي، كما أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على أن ديوان المظالم هو جهة الاختصاص بدعاوى المطالبة بالتعويض”.

وتساءل مواطنون عن المكافأة التي سينالها المُبلغون عن قضايا التستر والغش التجاري، التي تُمنح كحافز لمكافحة الجريمتين، وذلك عقب نجاح وزارة التجارة والاستثمار في ضبط جريمة تستر بعد تداول تسجيلات صوتية تفضح الجريمة الواقعة في أبها بمنطقة عسير.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، قد أكد ضبط ٥ عمال مخالفين، بجريمة التستر، واستدعاءهم استكمال الإجراءات النظامية مع كفيلهم، وإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.

وأوضح أن ذلك التحرك جاء بعد تداول مقطع صوتي لوافدين يديرون منشأة في أبها تتضمن تجاوزات ضد موظفات سعوديات يعملن بالمنشأة.

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