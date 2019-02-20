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«كراني» يعلن رحيل الكتلة القطبية الباردة.. ويتوقع موجة جديدة

«كراني» يعلن رحيل الكتلة القطبية الباردة.. ويتوقع موجة جديدة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس حسن كراني، عن رحيل الكتلة الهوائية القطبية الباردة، كما توقع تعرض أجواء المملكة لكتلة هوائية أخرى، ستبدأ منتصف الأسبوع المقبل حتى نهايته – بمشيئة الله -.

وقال كراني: “رحلت الكتلة الهوائية القطبية الباردة عن أجواء المنطقة الغربية بعد 48 ساعة من السيطرة الكاملة على كافة أجواء المملكة، وسترحل بعون الله يوم غدٍ الخميس عن الأجواء الغربية للمنطقة الوسطى، والجمعة عن العاصمة الرياض وبقية أجواء المنطقة الوسطى”.

وأضاف: “سترحل الكتلة الباردة بعون الله يوم السبت عن المنطقة الشرقية، وبشكل كامل عن جميع المناطق بما فيها القطاع الشمالي”.

واستطرد كراني قائلاً: “عندها يسود الدفء الكامل على كافة أجواء المملكة، ويستمر ذلك حتى نهاية يوم الاثنين القادم، عندها نكون في انتظار الزائر القطبي ويستمر حتى نهاية الأسبوع القادم”.

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