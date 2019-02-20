5 أطعمة تساعد في علاج «الإسهال» واضطرابات المعدة

تواصل – وكالات:

التسمم الغذائي والإسراف في تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، من أسباب الإصابة بالإسهال، الذي يسبب الشعور بألم شديد في البطن، وقد يصل الأمر في حالة شدته لإصابة الشخص بالجفاف.

وحول ذلك قدم موقع “HEALTHLINE” بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها للأشخاص الذين يعانون من الإسهال، التي تسهم بشكل كبير في توقفه أو علاجه، ومنها:

– الموز.. حيث إنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تسهم في إمساك المعدة والحد من الإسهال؛ ولذا ينصح بتناول ثمرة في الصباح وأخرى قبل النوم.

– النشويات كالبطاطس المهروسة أو الأرز أو المكرونة، فهي من الأطعمة التي تسهم بشكل كبير في الإمساك بالمعدة والتخلص من الإمساك.

– التفاح.. فهو من الفواكه الرائعة التي تساهم في الإمساك بالمعدة والحد من الإسهال.

– التوت.. فهو من الفواكه التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الإمساك.

– الزبادي.. يعد من الأطعمة الجيدة في تنظيف المعدة والحد من الإصابة بأي مشاكل بها؛ ولذا فهو علاج قوي للإمساك؛ نظراً لاحتوائه على بكتيريا مفيدة للأمعاء والجسم.