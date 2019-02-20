بعد فظائع 4 عقود.. السجن 15 عامًا لـ«ملكة العاج»

تواصل- وكالات:

قضت محكمة تنزانية، الثلاثاء، بسجن امرأة صينية بارزة في مجال الاعمال توصف بأنها “ملكة العاج” 15 عامًا، لتهريبها أنياب أكثر من 350 فيلا يبلغ وزنها نحو طنين.

ووجهت ليانغ فينغ جلان اتهامات في أكتوبر 2015، مع رجلين تنزانيين، بتهريب 860 قطعة من العاج، بين عامي 2000 و2004، تساوي 13 مليار شلن (5.6 مليون دولار). ونفى الثلاثة هذه الاتهامات.

وقالت مصادر بالشرطة إن يانغ (69 عامًا) تعيش في تنزانيا منذ السبعينيات وشغلت منصب الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني الأفريقي بتنزانيا.

كما تمتلك يانغ، التي تتحدث السواحلية، مطعما صينيا شعبيا في دار السلام.

ورحبت جماعات الحفاظ على البيئة بإدانة يانغ، وقالت إنها دليل على جدية الحكومة في مكافحة الصيد غير المشروع للحياة البرية، ولكنها انتقدت الحكم.

وقالت أماني نجوسارو، مديرة الصندوق العالمي للحياة البرية بتنزانيا لرويترز “إنه ليس عقابا كافيا للفظائع التي ارتكبتها ولمسؤوليتها عن الصيد غير المشروع لآلاف الأفيال في تنزانيا”. وأضافت “لقد كانت تدير شبكة قتلت آلاف الأفيال”.

ووفقا لإحصاء أجري عام 2004، تراجع عدد الأفيال في تنزانيا من 110 آلاف فيل في 2009 إلى أقل من 43 ألفا في 2014 مع إنحاء جماعات الحفاظ على البيئة باللوم على الصيد غير المشروع.

وأدى طلب دول آسيوية مثل الصين وفيتنام على العاج، حيث يتم تحويله إلى مجوهرات وحلي، إلى زيادة في الصيد غير المشروع عبر أفريقيا.