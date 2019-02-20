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كلمة تُدمر هاتف «آيفون» إذا كررتها 5 مرات.. ما سرها؟

كلمة تُدمر هاتف «آيفون» إذا كررتها 5 مرات.. ما سرها؟
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تواصل- وكالات:

نشرت تقارير صحفية تحذيراً خطيراً من أن هاتف “آيفون” الخاص بك يمكن أن يتدمر بصورة كاملة، بمجرد تكرار كلمة واحدة خمس مرات.

وقال موقع “تيك إيرز” التقني المتخصص إن مجموعة من الهاكرز اكتشفوا ثغرة خطيرة في هواتف “آيفون”، والتي تُمكن طرفاً ثالثاً من اختراقه وتدميره بسهولة.

وكشف الموقع التقني أن مستخدمي هواتف “آيفون” التابعة لشركة “آبل” الأمريكية اكتشفوا تعطل تقنية “الإدخال الصوتي” في هواتفهم وتعطل نظام تشغيل “آي أو إس” تماماً حتى تحول الهاتف الخاص بهم إلى قطعة حديد تقريباً.

وأوضح الموقع أن نطق المستخدمين لكلمة “هايفن” (hyphen) خمس مرات متتالية يتسبب في تعطل وتدمير هاتف “آيفون” تماماً.

وتتركز تلك الثغرة على هواتف “آيفون 6″، و”آيفون 6 إس”، و”آيفون 8″، و”آيفون X”، و”آيفون X ماكس”، وخاصة التي تحمل تحديث نظام تشغيل “آي أو إس 12.1”.

ولكن من جانبها، قالت شركة “آبل” إنه لا داعي لقلق المستخدمين من تلك الثغرة، خاصة وأنه يمكن بسهولة أن يعيد المستخدمون تشغيل هاتفهم وإعادة ضبط المصنع واستعادة كل بياناتهم المفقودة.

واعتذرت “آبل” عن ذلك الخلل، ووعدت بإصدار تحديث جديد لنظام تشغيل “آي أو إس 12″، حتى قبل طرح نظام تشغيلها الأحدث “آي أو إس 13″، خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.

وكانت مجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية قد نشرت تقريراً مطولاً، حول الانتهاكات الواسعة لـ”آبل” لخصوصية مستخدمي هواتف “آيفون” ومنتجات أخرى مثل ساعة “آبل ووتش”.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن “آبل” متورطة في سماحها لعدد واسع من التطبيقات بتسجيل حياة مستخدميها بالكامل، عن طريق تسجيل كل ما يدور في شاشة “آيفون” أو الأنشطة التي يتبعها في المنتجات الأخرى مثل “آبل ووتش”.

وأوضحت “أتلانتيك” أن أبرز التطبيقات التي سمحت “آبل” لها بتسجيل حياة مستخدمي “آيفون” تطبيقات مثل “آير كندا” أو “إكسبيديا” أو “هوتلز دوت كوم”.

وتستخدم تلك التطبيقات نظاماً يُطلَق عليه نظام “تسجيل الجلسات” الذي طورته شركة “غلاس بوكس”، والذي يتيح لمطوري التطبيقات بتسجيل ما يحدث على شاشة هاتف المستخدم، ومعرفة طبيعة استخدامه للتطبيق، ورصد تحركاته من خلال تصوير ما يجري على الشاشة من دون علمه.

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