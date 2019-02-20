بيع شركة طيران عالمية بـ«1 سنت»

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تواصل-وكالات:

كشفت وكالة ” بلومبرج ” الأمريكية عن خطة غريبة لملاك شركة ” جيت إيرويز إنديا ” ، والتي تعد أكبر شركة خطوط جوية متكاملة الخدمات في الهند بهدف مواجهة خسائرها الفادحة .

وقالت الوكالة في تقريرٍ لها: إن “الشركة ستقوم ببيع حصة الأغلبية مقابل 1 روبية هندية، أي أكثر بقليل من سنت أمريكي واحد ضمن خطة إنقاذ من قبل مقرضين ممولين من قبل الحكومة الهندية، والتي تهدف لإنعاش الشركة .

ومن المقرر أن تصوت الشركة على ترتيبات الإنقاذ غداً الخميس خاصة ً وأن هناك حالة من عدم الاستقرار التي تمر بها الهند مع قرب الانتخابات .

الجدير بالذكر أن الشركة تعاني من خسائر وبلغت ديونها 72.99 مليار روبية ما يعادل ” مليار دولار” في ظل ارتفاع الضرائب والمنافسة الشديدة .

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