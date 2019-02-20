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أرامكو: الهند أولوية استثمارية للشركة.. ونتوقع ارتفاع طلبها للنفط

أرامكو: الهند أولوية استثمارية للشركة.. ونتوقع ارتفاع طلبها للنفط
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تواصل – وكالات:

قالت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، وأنها تتوقع ارتفاع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 ملايين برميل يومياً بحلول 2040.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر، في جلسة نقاشية في نيودلهي: “الهند تمثل أولوية استثمارية لأرامكو السعودية”.

ويشارك الناصر في وفد مرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته للهند التي تستمر يوماً واحداً.

ويزور ولي العهد السعودي الهند مع عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات السعودية بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال الناصر إن الهند تشتري حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً من النفط السعودي.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية سانجيف سينغ، أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد: “الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية”.

ومن بين المشاركين في الجلسة النقاشية أيضاً الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.

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