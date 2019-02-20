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وزير الخدمة المدنية: لا موظفين على نظام «البنود»

وزير الخدمة المدنية: لا موظفين على نظام «البنود»
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تواصل – الرياض:

أكّد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أنه لم يعد هناك موظفون على نظام البنود، مشدداً على أنه في حال كان هناك الآن موظفون على نظام البنود فإنهم يعتبرون مخالفين للتوجيهات السامية الكريمة.

وقال الحمدان خلال مداخلة من “نشرة الرابعة” على “العربية” إن موظفي البنود تم تثبيتهم منذ 4 سنوات أو أكثر تقريباً، وكانت هناك توجيهات صارمة وصريحة بإيقاف التوظيف على نظام البنود بعد عمليات التثبيت هذه، مشيراً إلى أنه تم تثبيت نحو 330 ألف موظف في ذلك الوقت.

وعند سؤاله عن تكدس آلاف الجامعيين بلا وظائف، قال الحمدان: إن وزارة الخدمة المدنية ليست جهات توظيف، مبيناً أن عمليات الإعلان والمفاضلة على الوظائف تتم عبر نظام “جدارة” لكن التوظيف الحقيقي يكون عن طريق الجهات الحكومية التي تحدد احتياجاتها ولديها ميزانيات ووظائف معتمدة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على دمج كافة بوابات التوظيف تحت بوابة توظيف وطنية موحدة، مشيراً إلى أن المشروع في مراحله النهائية وسيتم إنجازه خلال 10 أسابيع.

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