ولي العهد: لسنا دولة تبيع النفط فقط.. وحققنا عوائد كبيرة من استثماراتنا مع الهند

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير الخدمة المدنية: لا موظفين على نظام «البنود»

وزير الخدمة المدنية: لا موظفين على نظام «البنود»

مصادر: وصول أول دفعة من العمالة الإثيوبية قبل رمضان.. وهذه تكاليف الاستقدام

مصادر: وصول أول دفعة من العمالة الإثيوبية قبل رمضان.. وهذه تكاليف الاستقدام

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

ولي العهد: لسنا دولة تبيع النفط فقط.. وحققنا عوائد كبيرة من استثماراتنا مع الهند

ولي العهد: لسنا دولة تبيع النفط فقط.. وحققنا عوائد كبيرة من استثماراتنا مع الهند
0

تواصل – فريق التحرير:

وقَّعت المملكة وجمهورية الهند، اليوم، عدداً من الاتفاقيات في مجالات شتى، لتعزيز العلاقات والاستثمارات والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ووُقعت اتفاقيات في مجالات السياحة والبنية التحتية والإسكان والتجارة والاستثمار والإذاعة.

وقال ولي العهد خلال المؤتمر: إن المملكة ليست دولة تبيع النفط فقط لكنها تستثمر في البتروكيماويات وأشياء أخرى.

وأضاف أن الاستثمارات السعودية ارتفعت مع الهند في السنوات الأخيرة، وحققت المملكة من خلالها عوائد كبيرة، مبيناً أنه تم استثمار 10 مليارات دولار في مجال التقنية والشركات الصغيرة في الهند.

وأكد أن الفرص التي تستهدفها المملكة في الهند تفوق الـ100 مليار دولار في السنوات القادمة، لتحقيق عوائد نافعة للبلدين، معبراً عن أمله في أن تسهم العلاقة مع الهند في خلق الكثير من فرص العمل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرف على 5 اتفاقيات وقِّعت في حضور ولي العهد ورئيس وزراء الهند

تعرف على 5 اتفاقيات وقِّعت في حضور ولي العهد ورئيس وزراء الهند

رئيس جمهورية الهند يستقبل ولي العهد

رئيس جمهورية الهند يستقبل ولي العهد

كاتبة: زيارة ولي العهد لباكستان لها بُعد سيبراني مهم

كاتبة: زيارة ولي العهد لباكستان لها بُعد سيبراني مهم

ولي العهد يصل الهند في ثاني محطاته الآسيوية

ولي العهد يصل الهند في ثاني محطاته الآسيوية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>