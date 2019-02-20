العمل وغرفة نجران يتعاونان لتوطين الوظائف في منافذ بيع قطع غيار السيارات

تواصل – فريق التحرير:

أبرم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة ممثلة بلجنة السيارات اليوم، مذكرة تعاون لتوطين 30 وظيفة في منافذ بيع قطع غيار السيارات، وذلك بمقر الغرفة بنجران.

وتهدف المذكرة إلى رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي السيارات وبيع قطع الغيار للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووقع مذكرة التعاون كل من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة توطين الوظائف بالمنطقة عبدالله محمد الدوسري، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بنجران صالح حمد بن كرحان.

ووفقاً لمذكرة التعاون، سيعمل أطراف الشراكة على توطين الوظائف بمنافذ البيع في قطع غيار السيارات، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين من خلال التدريب والتأهيل، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين.