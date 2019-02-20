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مشاكل صحية مزعجة تسببها «الأسنان المعوجة».. تعرف عليها

مشاكل صحية مزعجة تسببها «الأسنان المعوجة».. تعرف عليها
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تواصل-وكالات:

لا تشكل الأسنان الملتوية فقط سوء المظهر الخارجي للشخص، ولكن لها تأثير أيضاً على مشاكل صحية خاصة بالهضم والتهاب اللثة بل وتزيد من نسب تسوس الأسنان.

قد يكون العلاج التقويمي مكلفاً بعض الشيء، وقد يتغاضى البعض عن تركيبه وفقاً لتقرير موقع ” macombsmiles”، ولكن المفاجأة أنه حتى أصغر الأسنان الملتوية قد تسبب مشاكل على الصحة بشكل عام.

كيف تؤثر الأسنان المعوجة على صحتك

  1. أمراض اللثة

يمكن أن تتسبب الأسنان الملتوية في أمراض اللثة، ويحدث هذا بسبب سهولة تراكم البكتيريا المسببة للمرض في الفراغات بين أسنانك المعوجة.

يمكن أن تصبح هذه المشكلة أكثر حدة إذا لم تلائم لثتك بشكل صحيح حول أسنانك المعوجة مما يؤدي إلى تكوين ظهور جيوب اللثة والتي تكون مستعمرات للبكتيريا، مما قد يؤدي إلى فقدان الأسنان وأمراض اللثة الشديدة.

  1. سوء التنفُّس

الأسنان الملتوية قد تسبب رائحة نفس كريهة بسبب البكتيريا التي قد تكون كامنة في الفم بسبب الفراغات غير الطبيعية، إذا قمت بتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة ولا تزال تعاني من رائحة الفم الكريهة، فمن الأفضل أن تزور طبيب الأسنان.

  1. قد تسبب مشاكل في الهضم بسبب المضغ

يمكن أن يكون المضغ على الأسنان الملتوية مشكلة خاصة إذا لم يتوافق الفكين على بعضهما، وعدم مضغ الطعام بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المشاكل مع الهضم وحتى طريقة التغذية.

  1. زيادة خطر إصابات الأسنان

هناك خطر متزايد من تصدع أو كسر السن، يحدث هذا عادة بسبب اضطرار الشخص إلى تعديل وضع الفك لتناول الطعام أو التحدث، مما قد يؤدى إلى الضغط على أجزاء معينة من أسنانك.

حل مشكلة الأسنان الملتوية

تعد خيارات تقويم الأسنان حلاً مناسبا لعلاج اعوجاج الأسنان، ونظراً لأن هناك المزيد من خيارات تقويم الأسنان المتاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، أصبح تقويم الأسنان أسهل من سابقا، ويأتي التقويم في 5 خيارات هي:

الأقواس المعدنية.

أقواس السيراميك.

أقواس على شكل حامل على الأسنان.

الأقواس الشفافة.

الأقواس الداخلية.

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