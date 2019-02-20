رجل أعمال يتساءل: هل ارتفاع سعر حديد التسليح طبيعي أم اتفاق؟

تواصل – فريق التحرير

طرح رجل الأعمال خالد البواردي، تساؤلاً عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع حديد التسليح بنسبة 20% خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد الإعلان عن مشاريع الرياض بيومين وعند أغلب الموردين إن لم يكن الجميع.

وقال البواردي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، متسائلاً: هل هو ارتفاع طبيعي أم اتفاق؟ مضيفا: “لا أعلم ولكن يجب النظر فيه”.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، كان قد أصدر قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الإسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري “كارتل” لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار بالمنطقة الغربية.