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رئيس جمهورية الهند يستقبل ولي العهد

رئيس جمهورية الهند يستقبل ولي العهد
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تواصل – واس :

استقبل الرئيس السيد رام نات كوفيند رئيس جمهورية الهند في القصر الرئاسي في نيو دلهي اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي.

وقد رافق موكب سمو ولي العهد للقصر الرئاسي كوكبة من الخيالة، فيما كانت المدفعية الهندية تطلق 21 طلقة ترحيبا بمقدم سموه.

وقد أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للمملكة والهند، كما تفقد سموه حرس الشرف.

بعد ذلك صافح سمو ولي العهد كبار مستقبليه من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية، فيما صافح فخامة الرئيس الهندي ورئيس الوزراء الهندي كلا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند سعود الساطي.

بعد ذلك أدلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتصريح صحفي بحضور رئيس جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي، أكد فيه أن العلاقات بين شبه الجزيرة العربية التي تمثل المملكة العربية السعودية 80‎ %‎ من مساحتها، تعود إلى أكثر من 2000 سنة، منوهاً بمشاركة الشعبين في نهضة البلدين.

وأوضح سمو ولي العهد أن زيارته للهند تأتي لبحث تطوير التعاون بين البلدين وإدخالها إلى مرحلة جديدة، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

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