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تحطم طائرة حربية يابانية.. ونجاة طاقمها
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تواصل – وكالات:

تحطمت مقاتلة يابانية أثناء طلعة تدريبية فوق بحر اليابان، اليوم ، ونجا طاقم من فردين كان على متنها.

وذكرت وكالة أبناء كيودو أن طائرة مقاتلة من طراز (إف – 2) اختفت من شاشة الرادار قبالة ساحل مقاطعة ياماجوتشي بعد نحو 30 دقيقة من إقلاعها من قاعدة تسويكي في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد الساعة (2348 بتوقيت جرينتش).

وقال التقرير إن آخر موقع مؤكد للمقاتلة كان على بعد 130 كيلومترًا شمال شرقي القاعدة.

واعتذر وزير الدفاع تاكيشي إيوايا خلال جلسة للجنة الميزانية في مجلس النواب عن الحادث لتسببه في الكثير من القلق للسكان المحليين.

وقال إواييا “سنبذل كل جهد لمنع تكرار الحادث بعد إجراء تحقيق لتحديد سببه”.

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