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«العقاري» يكشف إحصائية دعم القروض العقارية للمدنيين والعسكريين

«العقاري» يكشف إحصائية دعم القروض العقارية للمدنيين والعسكريين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي عن إيداع مبلغ مليار ونصف المليار ريال في حسابات أكثر من 59 ألف مواطن استفادوا من برنامج القرض العقاري المدعوم حتى نهاية شهر يناير الماضي، منهم 9 آلاف مستفيد من دعم القروض العقارية للعسكريين في الخدمة.

وأوضح العمودي في بيان صحفي اليوم أن هذا المبلغ تم إيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين البالغ عددهم 59223 حتى نهاية شهر يناير الماضي، وتم إيداع نحو 359 مليون ريال في حسابات المستفيدين من دعم القرض الأساسي 500 ألف ريال، إضافة إلى مليار ومئة وست وستون مليون ريال لدعم القرض الحسن المخصص لمبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة، حيث أودعت في حسابات 9,351 عسكرياً، استفادوا من هذه المبادرة.

وأكد أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشّدداً على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لجميع المستفيدين المسجلين في قوائم الانتظار، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع حصولهم على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل.

وبين أن ما تحقق جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير جميع السبل التي تمكن المواطنين من تملك المسكن الأول وتعزيزاً لأهداف برنامج الإسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% في عام 2030.

وأشار إلى أن فروع صندوق التنمية العقارية مستمرة في خدمة المواطنين طوال أيام الأسبوع، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات المستشار العقاري لتقديم الاستشارات والدعم اللازم، وذلك لمعرفة آلية الحصول على التمويل العقاري، والدعم الذي يتم إيداعه بشكل شهري للمستفيد، حيث تم تخصيص مركز العناية بالمستفيد 199088 للتواصل مع المستفيدين، والإجابة على استفساراتهم.

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