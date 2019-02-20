الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

كيف تقلل استهلاك الباقة والبطارية بسبب «واتساب»؟

كيف تقلل استهلاك الباقة والبطارية بسبب «واتساب»؟
0

تواصل- وكالات:

سلط موقع thenextweb الهولندي المعنيّ بشؤون التقنية والتكنولوجيا الضوء على طريقة لحل المشكلة التي تواجه مستخدمي واتس آب، وهي الاستهلاك المفرط لباقة الإنترنت وكذلك بطارية الهواتف.

ووفقاً للموقع ذاته، فسيتمكن كل المستخدمين عن طريق هذا الحل من خفض استهلاك التطبيق للإنترنت والبطارية من خلال القيام بعدد من الخطوات، سواء على نظامي ANDROID وIOS.

وتعتمد الطريقة الجديدة على وقف التحميل التلقائي للصور والفيديوهات والصوت وأي بيانات يتم تحميلها تلقائيا، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها.

على أنظمة تشغيل IOS

الذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار “استخدام البيانات والتخزين”، ثم يقوم المستخدم بالضغط فوق “الصور والمالتى ميديا”، ومن ثم اختيار “إيقاف تنزيل الصور”، مع تكرار تلك الخطوات مع كل البيانات سواء فيديو أو أصوات أو ملفات.

أما عن أنظمة تشغيل ANDROID

فيتوجه المستخدم إلى الإعدادات، ثم “استخدام البيانات والتخزين”، ثم الدخول إلى “التحميل التلقائي للوسائط”، واختيار “استخدام بيانات الهاتف المحمول”، ثم إلغاء جميع التحديدات الموجودة على خانات الصور والفيديو وغيرها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«إيموجي» خادش للحياء بـ«واتساب» يُغضب المستخدمين

«إيموجي» خادش للحياء بـ«واتساب» يُغضب المستخدمين

خطأ يطردك من «واتس آب» نهائيًّا.. حظر 2 مليون حساب شهريًّا

خطأ يطردك من «واتس آب» نهائيًّا.. حظر 2 مليون حساب شهريًّا

تأمين محادثات «واتس آب» بالبصمة و«Face ID»

تأمين محادثات «واتس آب» بالبصمة و«Face ID»

حيلة لمنع توقف الهاتف عن العمل في البرد

حيلة لمنع توقف الهاتف عن العمل في البرد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>