كيف تقلل استهلاك الباقة والبطارية بسبب «واتساب»؟

تواصل- وكالات:

سلط موقع thenextweb الهولندي المعنيّ بشؤون التقنية والتكنولوجيا الضوء على طريقة لحل المشكلة التي تواجه مستخدمي واتس آب، وهي الاستهلاك المفرط لباقة الإنترنت وكذلك بطارية الهواتف.

ووفقاً للموقع ذاته، فسيتمكن كل المستخدمين عن طريق هذا الحل من خفض استهلاك التطبيق للإنترنت والبطارية من خلال القيام بعدد من الخطوات، سواء على نظامي ANDROID وIOS.

وتعتمد الطريقة الجديدة على وقف التحميل التلقائي للصور والفيديوهات والصوت وأي بيانات يتم تحميلها تلقائيا، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها.

على أنظمة تشغيل IOS

الذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار “استخدام البيانات والتخزين”، ثم يقوم المستخدم بالضغط فوق “الصور والمالتى ميديا”، ومن ثم اختيار “إيقاف تنزيل الصور”، مع تكرار تلك الخطوات مع كل البيانات سواء فيديو أو أصوات أو ملفات.

أما عن أنظمة تشغيل ANDROID

فيتوجه المستخدم إلى الإعدادات، ثم “استخدام البيانات والتخزين”، ثم الدخول إلى “التحميل التلقائي للوسائط”، واختيار “استخدام بيانات الهاتف المحمول”، ثم إلغاء جميع التحديدات الموجودة على خانات الصور والفيديو وغيرها.