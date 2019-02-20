8 أعراض للفشل الكلوي.. منها القيء وتورم القدمين

تواصل – وكالات:

الفشل الكلوي من الأمراض التي تصاب بها الكلي، العضو المسؤول علي تخلص الجسم من السموم عن طريق التبول، ويعد من المراحل الأخيرة من مرض الكلى.

الأسباب

ووفقاً لموقع ” kidneyfund “فإن هناك مجموعة من الأسباب المؤدية للإصابة بالفشل الكلوي، كما أن هناك مجموعة من الأعراض يجب توخي الحذر والذهاب للطبيب حال حدوثها.

من الأسباب المؤدية للمرض “مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وأمراض المناعة كالذئبة الحمراء والروماتيود، وأمراض القلب، ومشاكل صحية بالمسالك البولية، كما أن للوراثة دوراً كبيراً في ذلك، فهناك بعض العائلات ينتشر بها الإصابة بالفشل الكلوي، ولذا يجب أخذ ذلك في عين الاعتبار”.

الأعراض

وبخصوص الأعراض التي تكشف الإصابة بالفشل الكلوي عرضها الموقع كالآتي:

1- حدوث تشنجات في عضلات الجسم حيث يعد ذلك من أوضح وأشهر أعراض الفشل الكلوي.

2 – عدم الرغبة في تناول الطعام نتيجة لعدم الشعور بالجوع.

3 – حدوث تورم في القدمين واليدين، والرغبة الملحة في القيء والغثيان.

4 – تكرار عملية التبول بشكل ملحوظ، مع عدم القدرة على التنفس بشكل جيد.

5 – حدوث اضطرابات في النوم فإما النوم جيداً أو عدم النوم.

6 – ألم شديد في البطن وخاصة عند تناول الطعام، يصاحبه ألم أسفل الظهر مكان الكلي.

7 – ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم نتيجة لترسب السموم داخل الجسم.

8 – حدوث نزيف من الأنف، وقيء، وقد يصل الأمر لظهور طفح جلدي شديد.

طريقة العلاج

وينقسم علاج الفشل الكلوي إلى نوعين:

النوع الأول وهو الغسيل الكلوي

النوع الثاني هو زراعة الكلى

وبحسب “الموقع” فإن من يحدد طريقة العلاج هو الطبيب المباشر للحالة، ويتم التحديد حسب الحالة الصحية للمريض وأيضا العمر، ويكون العلاج سريعاً تجنباً لحدوث أي مضاعفات كتراكم السموم داخل الجسم الذي قد يسبب غرغرينة في الجسم.