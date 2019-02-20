كاتبة: زيارة ولي العهد لباكستان لها بُعد سيبراني مهم

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سلطت الكاتبة “منيرة الحمدان” الضوء على الزيارة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة “باكستان”، حيث أكدت أن العلاقة بين المملكة وباكستان تعود لأكثر من 72 عاماً، فدولة باكستان تعد حليفاً استراتيجياً في التحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب، كما أنها عضو في منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت في مقال لها بصحيفة “الرياض” أن باكستان تعد ذات قوة وثقل في العالم خاصة مع امتلاكها لإحدى القنابل النووية، مشيرة إلى إن العلاقات السعودية الباكستانية ليست محصورة في المجال العسكري وإنما لها أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية أخرى.

وبينت أن باكستان تمتلك جيشاً سيبرانياً أيضاً، وتسعى لتقوية دفاعها السيبراني وحماية بنيتها التحتية، حيث إنها سبق وأن تعرضت للعديد من الهجمات السيبرانية المتكررة، ففي عام 2018 كان اختراق وسرقة معلومات بأكثر من 20 ألف حساب بنكي، ثم تكرر ذلك في نفس السنة لأكثر من 9000 حساب بنكي في الشبكة المظلمة (darknet)، وقد أوجدت باكستان مركزاً خاصاً يعنى بالجرائم السيبرانية، وما زالت تطور من قدراتها في المجال السيبراني على صعيد الدفاع والهجوم.

وقالت “إن التعاون في المجال السيبراني مطلب أساسي خاصة في هذه الأوقات، فالتهديدات السيبرانية الإيرانية أيضاً ما زالت مستمرة تجاه المملكة وباكستان، وسيكون من المهم العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين في هذا المجال لحماية البنى التحتية والمعلومات الأمنية والمالية لحكومات البلدين”.