كاتبة: زيارة ولي العهد لباكستان لها بُعد سيبراني مهم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

كاتبة: زيارة ولي العهد لباكستان لها بُعد سيبراني مهم

كاتبة: زيارة ولي العهد لباكستان لها بُعد سيبراني مهم
0

تواصل – فريق التحرير:

سلطت الكاتبة “منيرة الحمدان” الضوء على الزيارة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة “باكستان”، حيث أكدت أن العلاقة بين المملكة وباكستان تعود لأكثر من 72 عاماً، فدولة باكستان تعد حليفاً استراتيجياً في التحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب، كما أنها عضو في منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت في مقال لها بصحيفة “الرياض” أن باكستان تعد ذات قوة وثقل في العالم خاصة مع امتلاكها لإحدى القنابل النووية، مشيرة إلى إن العلاقات السعودية الباكستانية ليست محصورة في المجال العسكري وإنما لها أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية أخرى.

وبينت أن باكستان تمتلك جيشاً سيبرانياً أيضاً، وتسعى لتقوية دفاعها السيبراني وحماية بنيتها التحتية، حيث إنها سبق وأن تعرضت للعديد من الهجمات السيبرانية المتكررة، ففي عام 2018 كان اختراق وسرقة معلومات بأكثر من 20 ألف حساب بنكي، ثم تكرر ذلك في نفس السنة لأكثر من 9000 حساب بنكي في الشبكة المظلمة (darknet)، وقد أوجدت باكستان مركزاً خاصاً يعنى بالجرائم السيبرانية، وما زالت تطور من قدراتها في المجال السيبراني على صعيد الدفاع والهجوم.

وقالت  “إن التعاون في المجال السيبراني مطلب أساسي خاصة في هذه الأوقات، فالتهديدات السيبرانية الإيرانية أيضاً ما زالت مستمرة تجاه المملكة وباكستان، وسيكون من المهم العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين في هذا المجال لحماية البنى التحتية والمعلومات الأمنية والمالية لحكومات البلدين”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رئيس جمهورية الهند يستقبل ولي العهد

رئيس جمهورية الهند يستقبل ولي العهد

ولي العهد يصل الهند في ثاني محطاته الآسيوية

ولي العهد يصل الهند في ثاني محطاته الآسيوية

باكستان: إذا هاجمتنا الهند لن نفكر وسنرد

باكستان: إذا هاجمتنا الهند لن نفكر وسنرد

كاتبة: رحلة ولي العهد سيكون لها ثمار يانعة في القريب العاجل

كاتبة: رحلة ولي العهد سيكون لها ثمار يانعة في القريب العاجل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>