«الإحصاء»: التضخم يعاود الانكماش بعد 14 شهرا من الصعود

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كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن انكماش معدل التضخم في المملكة خلال شهر يناير 2019 مقارنة بنفش الشهر من عام 2018، مسجلا معدلا سلبيا عند -1.9 في المائة.

ووفقا لـ”الاقتصادية” فإن هذا أول انكماش في معدل التضخم منذ 14 شهرا، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال أخر شهرين من عام 2017، غضافة إلى عام 2018 كاملا.

وجاء ارتفاع التضخم في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2017، نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأغذية بنسبة 6.7 في المائة، والنقل بنسبة 11 في المائة، والتبغ بنسبة 10 في المائة.

ونتج ارتفاع التضخم خلال 2018 عن تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.

فيما الأن تم تحييد هذه الأثار على إعتبارا ان هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة (ينيار 2019 ويناير 2018).

ومنذ بداية عام 2018، عدلت الهيئة العامة للإحصاء أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013.

وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس، كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.