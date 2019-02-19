وقع في شر أعماله.. لص يقفز إلى سيارة الشرطة عند محاولة الهرب

تواصل – وكالات:

وقع لص أمريكي في شر أعماله، بعد أن سطا على منزل، وحاول الهرب في سيارة أجرة، وقفز بدلاً من ذلك في سيارة الشرطة التي كانت بانتظاره.

استدعيت الشرطة إلى منزل في ولاية نيوجرسي حوالي الـ10 مساء ليلة الخميس الماضي، بعد أن تفاجأ أصحاب المنزل باللص نيكولاس مازيو في الطابق الثاني.

وسارع مازيو للخروج من النافذة والقفز عبر السطح، وحاول الهرب بالاتصال بشركة سيارات الأجرة، لكنه أخطأ سيارة الأجرة التي كان بانتظارها وذهب إلى سيارة الدورية التي لم تكن توحي بأنها للشرطة.

وبدلاً من الهرب وجد اللص نفسه في سيارة الشرطة، دون أن يبذل الضباط أي جهد للقبض عليه، حسب موقع إنسايد إيدشن.