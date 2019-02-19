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الرئيس الأمريكي يوقع على أمر بإنشاء قوة عسكرية للفضاء

الرئيس الأمريكي يوقع على أمر بإنشاء قوة عسكرية للفضاء
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تواصل – واس:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب “الأمر الرابع لسياسة الفضاء” والذي يضع الأساس لمبادرة تشريعية يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قوة فضاء كفرع جديد للقوات المسلحة مماثلة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وقال ترامب في مراسم التوقيع في البيت الأبيض إن قوة الفضاء تمثل أولوية للأمن القومي.

وتوجه المذكرة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى حشد مواردها الفضائية للردع والتصدي للتهديدات في الفضاء من خلال إنشاء القوة التي ستكون جزءًا من القوات الجوية.

ويحتاج إنشاء قوة الفضاء إلى موافقة الكونغرس على التصديق الرئاسي.

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