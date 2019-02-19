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أكاديمية «الوقف» تعقد برنامجها التدريبي الثاني خلال أيام

أكاديمية «الوقف» تعقد برنامجها التدريبي الثاني خلال أيام
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تواصل – فريق التحرير:

تحت عنوان “تأسيس وتطوير الأكاديمية الأوقاف 2” تقيم أكاديمية الوقف للتدريب، برنامجها التدريبي الثاني لهذا العام 1440 هـ.

وأوضح المدير التنفيذي للأكاديمية، أحمد بن زيد المحسن، أن البرنامج يشمل الرجال والنساء ويستمر لمدة 5 أيام، يبدأ في 26 جمادى الآخر وينتهي في 30/6/ 1440.

والبرنامج يسلط الضوء على كيفية تنمية وتطوير الأوقاف ومهارات الإدارة المؤسسية ومعرفة مصارف الأوقاف وحقوق المستفيد، بجانب التعرف على الجوانب المحاسبية في المؤسسات الوقفية.

وأكاديمية الوقف للتدريب، أول أكاديمية متخصصة بالمملكة في مجال التدريب على الأوقاف، ومن مجالاتها تنفيذ البرنامج التدريبية المتخصصةالتي تستهدف المهتمين بالأوقاف والنظار والقضاة وكتاب العدل ومن له اهتمام بهذا المجال.

ومن مساراتها الدورات التدريبية القصيرة التي تقدم المعلومة وتنمي المهارة وتتيح الممارسات التطبيقية للمشاركين وتؤهل المشارك لقيادة الوقف بجدارة.

ويقدم هذه الحقائب التدريبية نخبة من الخبراء والمستشارين المتخصصين في العمل الوقفي والقضائي ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من المؤسسة.

وتسعد الأكاديمية بخدمة المواطنين في مجالاتها التدريبية والتطويرية (الوقف- القانون- المال -الحاسب الآلي)، وترحب بالتواصل من خلال (تويتر @eacadco، البريد ‏‪eacad2.sa@gmail.com‬‏، جوال/ 0591117738).

للتسجيل في هذه الدورة من خلال (الرابط)

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